Президент UFC Дейна Вайт поділився думками про ексчемпіона організації Френсіса Нганну. Функціонера цитує vringe.com:

Якщо у тебе є контракт з UFC, то ти можеш безкоштовно користуватися всіма послугами Performance Institute. Нганну, чорт забирай, у прямому розумінні слова жив там. Якось він прийшов до мене до офісу. Сердитий, що не отримав 50 тисяч доларів – бонус за поєдинок. Я пояснив, чому бонус дістався комусь іншому. Ми поговорили, я зібрався йти, а цей чувак вистачає мене за футболку і заштовхує назад. Я такий: «Руки на**й прибрав!» Тоді я зрозумів, хто він такий насправді.

Цей чувак зовсім не добрий хлопець. Перед боєм із Міочичем він підійшов до мене, схопив і каже: «Знаєш, що станеться далі? Після бою ти замовиш мені приватний літак до Парижа». Я заржав, кажу: «Ага, все так і буде». Він був впевнений у перемозі, але Міочич тоді вибив з нього все демо. Треба було звільнити його до х**м того ж дня… Я хотів, але мене переконали матчмейкери. Хоча я їм і заявив відкритим текстом: «Якщо чувак показує тобі, який він насправді, то краще, бл*, просто повір йому».

У разі чого в нього завжди була відмазка: «Я погано розумію англійську». І люди велися на це. Кажу вам, ні, бл**, ніякого мовного бар'єру. Просто він жодного разу не гарний хлопець. Чувак пішов, підписав контракт із PFL та саудитами, а зараз клянчить у мене бій з Джоном Джонсом. Впевнений, всі вони хотіли б ніколи не мати з ним жодних справ. І мені не потрібні для цього якихось підтверджень. Я просто це знаю. Я вів із ним справи. Я знаю, хто він такий насправді.