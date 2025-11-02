UFC Fight Night 263: Гарсія шокує Онаму нокаутом
Турнір у Лас-Вегасі приніс серію ранніх фінішів і спірних рішень – від ТКО до сабмішенів
8 хвилин тому
У ніч на 2 листопада пройшов турнір UFC Fight Night 263, в головній події якого Стів Онама бився проти Девіда Онами.
Результати турніру:
- Стів Гарсія переміг технічним нокаутом у першому раунді Девіда Онаму.
- Вальдо Кортес-Акоста переміг нокаутом у першому раунді Анте Делію.
- Джеремая Веллс переміг одностайним рішенням суддів Тембу Горімбо.
- Айзек Дулгарян програв задушливим прийомом у першому раунді Яд’єру Дель Вальє.
- Чарлі Радтке переміг задушливим прийомом у третьому раунді Даніела Фрунза.
- Аллан Насіменто переміг задушливим прийомом у другому раунді Коді Дьордена.
- Біллі Елекана переміг задушливим прийомом у першому раунді Кевіна Крістіана.
- Тімоті Куамба переміг одностайним рішенням суддів Чана Хо Лі.
- Донте Джонсон переміг задушливим прийомом у другому раунді Седріка Дюма.
- Кетлен Вієйра програла роздільним рішенням суддів Нормі Дюмон.
- Еліс Арделян перемогла одностайним рішенням суддів Монтсеррат Руїс.
- Філіп Роу програв одностайним рішенням суддів Сок Хьон Ко.
- Таліта Аленкар перемогла задушливим прийомом Аріану Карнелоссі.