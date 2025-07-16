UFC в Білому домі? Дейна Вайт обіцяє шоу, якого ще не було
Це буде найграндіозніша подія в історії MMA
2 днi тому
Президент UFC Дейна Вайт поділився в коментарі ESPN MMA амбітними планами щодо можливого проведення турніру UFC у Білому домі.
За його словами, на цю подію претендують найкращі бійці промоушена, а сам івент може стати найгучнішим в історії.
Усі хочуть виступити на цьому турнірі — і це чудово. Для боїв у Білому домі ми зберемо найкращий кард за всю історію. Уявіть, що я зроблю для цього шоу. А тепер уявіть, що зробить Дональд Трамп.
Він порівняв потенційний турнір із гучною подією UFC у Сфері в Лас-Вегасі, додавши, що цього разу масштаби будуть ще більшими:
Це буде як турнір у «Сфері», але на стероїдах. Нічого подібного більше не буде.
Раніше Дейна Вайт відреагував на пропозицію Дональда Трампа провести турнір на території Білого дому.
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