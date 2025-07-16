Денис Сєдашов

Президент UFC Дейна Вайт поділився в коментарі ESPN MMA амбітними планами щодо можливого проведення турніру UFC у Білому домі.

За його словами, на цю подію претендують найкращі бійці промоушена, а сам івент може стати найгучнішим в історії.

Усі хочуть виступити на цьому турнірі — і це чудово. Для боїв у Білому домі ми зберемо найкращий кард за всю історію. Уявіть, що я зроблю для цього шоу. А тепер уявіть, що зробить Дональд Трамп. Дейна Вайт

Він порівняв потенційний турнір із гучною подією UFC у Сфері в Лас-Вегасі, додавши, що цього разу масштаби будуть ще більшими:

Це буде як турнір у «Сфері», але на стероїдах. Нічого подібного більше не буде. Дейна Вайт

Раніше Дейна Вайт відреагував на пропозицію Дональда Трампа провести турнір на території Білого дому.