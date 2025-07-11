«Це було б неймовірне шоу». Дейна Вайт відреагував на слова Трампа про можливий турнір UFC у Білому домі
Голова промоушена мріє про бій Аспіналла з Джонсом та допускає повернення Макгрегора
40 хвилин тому
Президент UFC Дейна Вайт в ефірі подкасту FULL SEND PODCAST на YouTube прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа щодо ймовірного проведення боїв UFC у Білому домі.
Незалежно від складу учасників, це було б неймовірне шоу. Особисто я мріяв би побачити у головному поєдинку Тома Аспіналла проти Джона Джонса. А раптом повернеться Конор Макгрегор? Це цілком можливо.
Дейна Вайт підтримав ідею бою UFC в Білому домі.