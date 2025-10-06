Олег Гончар

22-річний український боєць MMA Адам Жаудат Ель-Фаран, який є непереможним талантом з рекордом із п’яти перемог, продовжує інтенсивну підготовку до наступного поєдинку.

Ель-Фаран, який має у своїй кар’єрі лише дострокові перемоги нокаутами та сабмішенами в казахстанській організації Naiza FC, обрав для тренувань один з найкращих залів світу — Tiger Muay Thai в Таїланді. В цій будівлі часто тренуються світові зірки ММА. Серед його відвідувачів також дуже багато українських бійців, які виступають в сильних організаціях.

Ель-Фаран вже три місяці проводить повноцінні збори в цьому легендарному бійцівському комплексі, де тренується разом із зірками Bellator, PFL та UFC. Протистояння з сильними бійцями дають йому можливість прогресувати заради успішного майбутнього в спорті.

"Тут я працюю з топовими бійцями, що дозволяє підняти рівень на новий щабель", — поділився боєць.

Також хороші спаринги з топовими опонентами допомагають йому відточувати ударну техніку та грэпплінг, що є ключем для майбутніх перемог. В разі потрапляння до найкращих ліг він має підготувати себе, щоб бути універсалом, оскільки обмежені бійці з однією технікою бою наразі не досягають успіху, як було ще десять-двадцять років тому.

Де та коли Адам проведе наступний бій

За словами Адама, бій очікується в жовтні або листопаді, але він дає 100%, що це буде до Нового року. Попередній його поєдинок пройшов 30 травня проти Достона Ісмаілова й в ньому українець виграв самбішеном у першому раунді

Місце нового поєдинку невдовзі оприлюднять. Наразі менеджер Ель-Фарана веде перемовини щодо бою в ОАЕ, Китаї, Таїланді, Грузії та Казахстані.

Раніше Адам вже бився в Казахстані в Naiza FC, де виступають одні з найсильніших бійців східної Європи та Азії. Багато атлетів потім отримували контракти в UFC та інших відомих промоушенах.

Вже наступний бій і перемога в ньому мають приблизити Адама до контракту з UFC, в якому він прагне виступати. В Україні за нього вболіватимуть, оскільки Ель-Фраран може стати новою нашою надією у світовому спорті.