Олег Гончар

Президент США Дональд Трамп оголосив нову дату проведення турніру UFC на території Білого дому.

За словами Трампа, турнір пройде 14 червня 2026 року, що збігається з його 80-річчям, повідомляє RSBN.

«14 червня наступного року ми проведемо великий бій UFC у Білому домі — прямо на його території». Дональд Трамп

Спершу подія планувалася на липень 2026 року в межах святкування 250-річчя незалежності США, але її перенесли на червень. Трамп, близький друг президента UFC Дана Вайта, неодноразово відвідував бої, включаючи UFC 309 у листопаді 2024-го.

Раніше Конор Макгрегор заявив про підписання контракту на участь у шоу в бою проти Майкла Чендлера.

