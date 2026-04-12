Ульберг у дебюті бою нокаутував Прохазку і став новим чемпіоном UFC
Новозеландець Карлос Ульберг (14-1) переміг чеха Їржі Прохазку (32-6-1) в бою за вакантний пояс чемпіона у напівважкому дивізіоні на шоу UFC 327.
Ульберг переміг нокаутом у 1-му раунді.
Титул був вакантним після того, як чемпіон Алекс Перейра змінив вагову категорію.
Для Прохазки це був четвертий титульний поєдинок в UFC. Ульберг вперше провів бій за пояс чемпіона ліги.
Турнір UFC 327 пройшов у Маямі, США.
