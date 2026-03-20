Денис Сєдашов

Ірландець Конор Макгрегор офіційно завершив відбувати 18-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил UFC. Відсьогодні, 20 березня, колишній чемпіон у двох вагових категоріях має право повернутися до виступів у октагоні.

Відлік дискваліфікації розпочався 20 вересня 2024 року після того, як боєць пропустив три допінг-тести та визнав свою провину.

Макгрегор не виходив у клітку з липня 2021 року, коли на турнірі UFC 264 програв технічним нокаутом через травму ноги.

Макгрегор має суперника та дату наступного поєдинку.