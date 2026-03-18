Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу у надважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) для talkSPORT заявив, що не виключає бою свого клієнта проти колишнього чемпіона UFC у важкій вазі американця Джона Джонса.

«Якщо говорити про кросоверні поєдинки, то дуже цікавим протистоянням міг би стати бій проти Джона Джонса у США. Поєдинок найкращого бійця у важкій вазі ММА проти одного з найкращих боксерів свого покоління міг би стати грандіозною подією, якщо його правильно організувати. Хто ж найкрутіший чоловік на планеті?».

Бій Усика проти кікбоксера Ріко Верховена пройде 23 травня в Гізі.

Нещодавно Усик заявляв, що планує провести поєдинок проти переможця поєдинку Фабіо Вордлі та Даніеля Дюбуа, а потім – трилогію проти Тайсона Фʼюрі.

Раніше відомий боєць Том Аспіналл розповів, як Верхувен може перемогти Усика.