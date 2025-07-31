Дюбуа опустився у рейтингу The Ring в хевівейті, Ф'юрі – на вершині, Усик – чемпіон
Топ-3 замкнув непереможний німець
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ESPN
Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону.
Новозеландець Джозеф Паркер піднявся на 2-у сходинку, німець Агіт Кабаєл піднявся на на 3-у позицію, а британець Даніель Дюбуа опустився з 2-ї на 4-у.
На вершині продовжує знаходитися британець Тайсон Фʼюрі.
Титулом авторитетного видання, як і поясами WBC, WBA, WBO, IBF та IBO, володіє українець Олександр Усик.
Рейтинг надважкої ваги від The Ring:
Чемпіон – Олександр Усик
1. Тайсон Ф’юрі
2. Джозеф Паркер
3. Агіт Кабаєл
4. Даніель Дюбуа
5. Ентоні Джошуа
6. Філіп Хргович
7. Фабіо Вордлі
8. Чжан Чжилей
9. Мартін Баколе
10. Ефе Аджагба
Нагадаємо, The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів pound-for-pound.