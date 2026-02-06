Український боєць UFC Ярослав Амосов на одну годину вийшов за межі звичного для себе формату підготовки та змінив клітку ММА на незвичний дрифт-трек на льоду Київського водосховища. По-перше – дрифт. По-друге – нові умови, де немає права на помилку. Без поєдинків і суперників – лише швидкість, контроль і робота на межі зчеплення.

Цей заїзд став FIRST дрифтом Амосова – першим досвідом чемпіона в автоспортивній дисципліні на льоду, де кожен рух потребує максимальної концентрації, а рішення приймаються миттєво. Тут щось обовʼязково доводиться долати: страх, інерцію, звичні сценарії.

Його наставником став Артем Хорольський, один з найвідоміших українських дрифтерів. Разом вони провели спільні заїзди в умовах, де лід не залишає простору для імпровізації. Вирішують техніка, точність і холодна голова.

«У дрифті, як і в клітці UFC, помилки не пробачають. Контроль вирішує все», – зазначив Амосов після заїздів.

Крос-спорт формат FIRST дрифту став прикладом підходу, коли спортсмен виходить за межі звичного і приймає новий виклик. Це не шоу і не спроба змінити вид спорту, а тест на адаптацію та внутрішню готовність працювати в іншій системі координат.

Боєць, звиклий до тиску в клітці, перевірив себе в дисципліні, де вирішальними є долі секунди, технічна точність і повна концентрація. Інша поверхня, інший формат, але той самий принцип: все в твоїх руках.

Бути FIRST – означає брати на себе нові виклики і працювати з ними так само серйозно, як і з тими, що вже стали звичними.