Олег Гончар

Український боєць UFC Ярослав Амосов (29-1) розповів в інтерв'ю Fight Zona про своє знайомство з Мерабом Двалішвілі (21-5), подарунок львівського шоколаду та пояснив, чому грузинський колега — «прикольний і кайфовий пацан».

Амосов назвав Мераба дуже простим, прикольним і кайфовим пацаном, але він не пам’ятає точно, як саме вони познайомилися. Ярослав пам'ятає, що спочатку спілкувалися онлайн, робили один одному лайки, репости, повідомлення.

Я написав йому російською — здається, навіть записав голосове повідомлення. А він відповідав англійською, і я тоді подумав: ну, не зовсім мій варіант. На той момент англійську я вже розумів, але говорити було некомфортно. Власне, й зараз не ідеально, але вже можу щось сказати — нехай криво й неідеально, проте можу пояснитися. Так ми й почали потроху спілкуватися: лайки, якісь репости, дрібні реакції. А вперше наживо перетнулися вже пізніше. Я приїхав на турнір, мав зустріч з UFC, і після змагань ми випадково зустрілися в готелі. Потім ще не раз перетиналися. Ярослав Амосов

Після свого бою Амосов написав Мерабу, що має для нього подарунок. Він розумів, що у Двалішвілі багато повідомлень, але все одно написав. Виявилося, що Мераб сам шукав номер українця. Ярослав зателефонував і сказав, що презент — не щось супер-круте, а просто знак уваги. Це був львівський шоколад ручної роботи, який дружина поклала у валізу під час зборів на підготовку.

Амосов приїхав до Мераба додому й передав шоколад зі словами: «Якщо ти приїдеш в Україну — тебе люди будуть просто на руках носити».

Нагадаємо, Амосов планує виступати в двох вагових категоріях.