Володимир Кириченко

Український боєць напівсереднього дивізіону UFC Ярослав Амосов (29-1) для YouTube-каналу Fight Zona розповів, коли він планує провести свій наступний поєдинок.

Ти б коли хотів повернутися?

«Це може бути дуже скоро. Я погодився на бій, але чекаю на відповідь. Думаю, що завтра дадуть відповідь мені, сподіваюся. Але ж головне – розкручувати цю всю ММА-історію взагалі, ММА-канали».

14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73 Ярослав переміг американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому раунді.

Нагадаємо, Амосов планує виступати в двох вагових категоріях.