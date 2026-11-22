Денис Сєдашов

33-річний іспанський мотогонщик Ducati Марк Маркес достроково здобув чемпіонський титул MotoGP сезону-2026 за підсумками 21-го етапу — Гран-прі Португалії. Для іспанця ця перемога в загальному заліку стала восьмою в кар'єрі.

MARC MARQUEZ IS AN 8-TIME #MotoGP WORLD CHAMPION 🔥🏆 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/vH0WKrbirm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Для здобуття титулу на автодромі в Портімау Маркесу було достатньо фінішувати в першій дев'ятці. Гонщик завершив заїзд на восьмій позиції, позбавивши пілота Aprilia Хорхе Мартіна математичних шансів на перше місце.

За кількістю чемпіонських титулів у головній серії мотогонок Маркес випередив італійця Валентіно Россі, в активі якого сім трофеїв, і зрівнявся з рекордсменом серії Джакомо Агостіні.