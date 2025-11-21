Володимир Кириченко

Напередодні у Верховній Раді України було прийнято проєкти Постанов про звільнення Германа Галущенка з посади Міністра юстиції України та Світлани Гринчук з посади Міністра енергетики України. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Обидві постанови підтримали представники спорту – олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, зірковий стронгмен Василь Вірастюк, почесний член UEFA Григорій Суркіс та президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха та президент футбольного клубу Епіцентр, голова Федерації важкої атлетики Олександр Герега були відсутні на засіданні.

Всього за постанову про звільнення Галущенка проголосували 323 депутати, Гринчук – 315.

Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада заявили про проведення операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики. Співорганізатором схеми слідство вважає бізнесмена Тимура Міндіча, у справі також фігурують Галущенко та Гринчук.

