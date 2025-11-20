Денис Сєдашов

Генасамблея ООН одностайно підтримала резолюцію про Олімпійське перемир’я напередодні зимових Ігор 2026 року в Італії.

Документ ухвалили на 80-й сесії Генасамблеї в Нью-Йорку — його ініціювали Італія, країна-господар Ігор, та Міжнародний олімпійський комітет. Резолюція закликає держави забезпечити «паузу» у впливі геополітичних конфліктів на час проведення зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Перемир’я має розпочатися за сім днів до старту Ігор — 6 лютого 2026 року — і триватиме до тижня після завершення Паралімпіади 15 березня.

165 країн підтримали резолюцію.

У тексті Генасамблея закликає держави колективно та індивідуально дотримуватися Олімпійського перемир’я, сприяти безпеці учасників, а також співпрацювати з МОК та МПК у просуванні миру, діалогу та толерантності через спорт — особливо у регіонах, де тривають конфлікти.

