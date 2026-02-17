Олег Гончар

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова в коментарі "Суспільному" поділилася очікуваннями від естафети на Олімпійських іграх-2026, яка відбудеться 17 лютого о 15:30.

У складі команди виступлять Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк.

За словами Бєлової, вона не прогнозує конкретних місць, однак підкреслила, що результат напряму залежатиме від якості стрільби. Тренерка зазначила: якщо спортсмени відпрацюють рубежі без штрафних кіл і з мінімальною кількістю додаткових патронів, команда може претендувати на високі позиції.

Коментуючи виступ у гонці переслідування, Бєлова наголосила, що потенціал для боротьби за топ-10 є, однак ключовою проблемою знову стала нестабільна стрільба.

