Розклад українців на Олімпіаді-2026 17 лютого: Підручний і Мандзин в естафеті, старт в лижній акробатиці
Сьогодні буде розіграно 7 комплектів нагород
Представляє розклад змагань за участі українців на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані, а також розклад медальних видів.
У вівторок, 17 лютого, буде розіграно 7 комплектів нагород.
Медальні змагання з українцями
Лижне двоборство, великий трамплін (чоловіки): Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець. Стрибки – об 11.00, гонка та розіграш медалей – о 14.45.
Біатлон, естафета (чоловіки): Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Початок – о 15.30.
Немедальні змагання з українцями
Фристайл, акробатика (жінки): Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк та Неллі Попович. Дві кваліфікаційні спроби об 11.45 та 12.30.
Фристайл, акробатика (чоловіки): Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов. Дві кваліфікаційні спроби – о 14.30 та 15.15.
Медальні змагання без українців
Сноубординг, слоупстайл (жінки). Фінальні змагання починаються о 14.00, заключний раунд та розіграш медалей – о 14.54.
Ковзанярський спорт, командні гонки переслідування (чоловіки). Фінали – о 17.22 і 17.28.
Ковзанярський спорт, командні гонки переслідування (жінки). Фінали о 17.41 та 17.47.
Бобслей, двійки (чоловіки). Третій заїзд о 20.00, четвертий – о 22.05.
Фристайл, біг-ейр (чоловіки). Початок фінальних змагань – о 20.30, вирішальні спроби – з 21.17.
