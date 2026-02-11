Денис Сєдашов

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала свій виступ в індивідуальній гонці на зимових Олімпійських іграх-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.

За словами спортсменки, перед стартом вона відчувала хвилювання, однак воно було пов’язане не стільки з відповідальністю змагань, скільки з невпевненістю у власному фізичному стані.

Чесно, я боялася виходити на старт, але це був не мандраж перед гонкою, а те, що я не розуміла, який в мене буде стан. І все ж таки це гори, велика дистанція, і дуже так хвилювалася. Але плюс-мінус було адекватно, нормально. Христина Дмитренко

Біатлоністка також зізналася, що на завершальних кілометрах дистанції відчула спад, однак змогла втримати темп і дістатися фінішу. За її словами, перенесена хвороба все ж позначилася на самопочутті, хоча й не критично.

Трішки погано було на останньому колі, і вже на четвертому я відчувала, що просіла. Але все рівно не було такого прям, що вирубило по трасі. Ну, це хвороба, так, вона далася взнаки, але в такому лайтовому режимі. І я дуже рада, що все ж таки змогла фінішувати. І шкода за цей промах один, тому що я його взагалі не бачила, що це промах. Він був десь під габарит на дванадцяту годину. Значить так треба було. Христина Дмитренко

