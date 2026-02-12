Вперше з 2006 року спортсменки з однієї країни оформили «дубль» в жіночому турнірі з біатлону на Олімпіаді
Чемпіонкою індивідуальної гонки стала француженка Сімон
близько 1 години тому
Сімон і Жанмонно / Фото - X
У середу, 11 лютого на зимових Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча індивідуальна гонка з біатлону.
Олімпійською чемпіонкою стала француженка Жулія Сімон. Срібну нагороду завоювала її співвітчизниця Лу Жанмонно.
Це вперше з 2006 року спортсменки з однієї команди вибороли золото і срібло в жіночому турніру з біатлону на Олімпійських іграх.
Тоді Каті Вільгельм виграла гонку переслідування, випередивши Мартіну Бек, обидві спортсменки представляли Німеччину.
Результати жіночої індивідуальної гонки на Олімпіаді-2026.
