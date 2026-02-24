Олег Гончар

Паралімпійський комітет Фінляндії оголосив, що не братиме участі в церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні 6 березня. Таке рішення ухвалено після того, як Україна оголосила бойкот церемонії відкриття.

Також церемонію проігнорують Естонія, Латвія та Польща.

У лютому Міжнародний паралімпійський комітет розподілив індивідуальні квоти — так звані wild card — на Ігри-2026. Шість запрошень отримали російські спортсмени в гірськолижному спорті, лижних гонках і сноубордингу, ще чотири — представники Білорусі в лижних гонках.

Україна різко розкритикувала це рішення, назвавши його неприйнятним, однак не стала бойкотувати самі змагання. Натомість Київ закликав європейські країни утриматися від участі в церемонії відкриття як знак позиції щодо допуску спортсменів з РФ і Білорусі.

Раніше росіян і білорусів відсторонили після початку повномасштабної війни у 2022 році. Згодом їм дозволили виступати в нейтральному статусі, а в грудні 2025 року CAS задовольнив апеляцію проти FIS, що відкрило шлях до набору рейтингових очок і подальшого допуску через wild card.

