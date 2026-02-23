Денис Сєдашов

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс підтвердив, що організація не збирається переглядати рішення про допуск російських спортсменів до зимових Ігор-2026 із національною символікою. Слова наводить The Independent.

Це стало відповіддю на офіційний протест України. Раніше українські посадовці оголосили про бойкот офіційних заходів Паралімпіади через присутність прапорів рф та білорусі на змаганнях. Зокрема, українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття та інших урочистостях.

Це рішення не може бути скасоване ні радою директорів, ні мною особисто. Ми хочемо донести до української сторони послання про загальну участь і різноманітність. Ми закликаємо їх взяти участь, але якщо вони не хочуть (брати участь в офіційних заходах — прим.), ми поважаємо цей вибір. Ендрю Парсонс

Зимові Паралімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 15 березня в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

