Олег Гончар

Україна не планує бойкотувати Паралімпійські ігри-2026, навіть попри рішення допустити російських і білоруських спортсменів під національними прапорами. Про це в коментарі "Громадському" заявив очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

За словами Сушкевича, він обурений дозволом виступати під власною символікою шістьом російським паралімпійцям. Він назвав це проявом лояльності до представників держави-агресора та таким, що суперечить принципам fair play. Водночас посадовець наголосив, що відмова від участі стала б фактичною поступкою.

Сушкевич підкреслив, що неучасть України означала б усунення українських спортсменів із міжнародної арени та «перемогу» для Кремля. Паралімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 15 березня у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, Італія може не видати візи супроводжуючим російських і білоруських паралімпійців.