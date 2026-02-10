Олег Гончар

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на офіційне тренування на олімпійській трасі в «шоломі пам’яті» із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Це сталося попри попередню заборону з боку Міжнародного олімпійського комітету, повідомив портал "Суспільне".

Напередодні МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом під час тренувань і змагань Олімпіади-2026, дозволивши лише альтернативний варіант — чорну траурну пов’язку на офіційні старти. Рішення викликало широкий резонанс у спортивному середовищі та жорстку критику з боку українських спортсменів і громадськості.

Владислав Гераскевич / Фото: Сергій Захарченко/Суспільне Спорт

Наразі офіційної реакції МОК на цей крок Гераскевича не оприлюднено.