Гераскевич вийшов на тренування в «шоломі пам’яті» попри заборону МОК
Український скелетоніст проігнорував рішення комітету
40 хвилин тому
Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на офіційне тренування на олімпійській трасі в «шоломі пам’яті» із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Це сталося попри попередню заборону з боку Міжнародного олімпійського комітету, повідомив портал "Суспільне".
Напередодні МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом під час тренувань і змагань Олімпіади-2026, дозволивши лише альтернативний варіант — чорну траурну пов’язку на офіційні старти. Рішення викликало широкий резонанс у спортивному середовищі та жорстку критику з боку українських спортсменів і громадськості.
Наразі офіційної реакції МОК на цей крок Гераскевича не оприлюднено.