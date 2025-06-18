Канада ввела санкції проти колишніх керівників російських спортивних федерацій
До нового списку увійшли 44 особи
близько 1 години тому
Канада оприлюднила оновлений перелік російських громадян та пов’язаних з росією осіб, проти яких запроваджено санкції.
Загалом до нового санкційного списку увійшли 44 особи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Канади.
Серед них колишня головна тренерка збірної росії з художньої гімнастики та експрезидент Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер.
Також санкції було запроваджено проти президента російського футбольного союзу (РФС), голови правління «Газпром нафти» Олександра Дюкова та колишнього очільника Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) Володимира Лісіна.
12 лютого Вінер залишила посаду головної тренерки збірної росії з художньої гімнастики. 76-річна Вінер очолювала збірну росії з 2001 року.
Нагадаємо, що Україна ввела проти неї санкції у жовтні 2022 року.
Раніше МОК закликав спортивні федерації працювати над допуском росіян під нейтральним флагом.
Поділитись