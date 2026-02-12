Олег Гончар

Легенда боксу Володимир Кличко в соцмережах прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації Владислав Гераскевич за використання шолома із зображеннями загиблих українських спортсменів.

Кличко заявив, що для російських і білоруських атлетів діє принцип «головне — участь», тоді як українцям забороняють навіть вшанування пам’яті загиблих. На його думку, твердження МОК про «спорт поза політикою» не відповідає реальності.

Ексбоксер наголосив, що організація захищає не нейтралітет, а власний імідж. Він додав, що олімпійський ідеал втрачається в розрахунках спортивного бізнесу, а особисто він, згадуючи своє олімпійське золото, відчуває не гордість, а сором.

Гераскевича дискваліфікували через недотримання заборони на використання «шолома пам’яті» під час Ігор-2026.