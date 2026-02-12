Олег Гончар

Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич в коментарі "Суспільному" розповів, що вони позиватимуться в CAS через рішення МОК щодо дискваліфікації Владислава.

«Ми налаштовані. Бо було зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу. Йдеться не лише про кошти платників податків, які нам допомагали у цій діяльності. Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль». Михайло Гераскевич

За словами Гераскевича-старшого, рішенням МОК фактично перекреслило пам’ять про українських героїв. До того ж, дискваліфікували не лише його сина, а й всю Україну.

Також батько спортсмена наголосив на безпрецедентній підтримці з боку президента України, Верховної Ради, Міністерства молоді та спорту, НОК України, військових і громадян.

«Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів». Михайло Гераскевич

Як повідомлялося, Ковентрі вважає, що шолом Гераскевича заважає святкувати Олімпіаду.