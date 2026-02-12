Олег Гончар

Український скелетоніст Владислав Гераскевич в коментарі «Суспільному» прокоментував рішення МОК зняти його з Олімпійських ігор-2026.

Про рішення МОК

«Досі вважаю, що ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх.

Не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а ми — ні. У документі також написали, що я публічно анонсував, що це жертви війни, хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це не зрозуміло. Цей шолом не несе політичного контексту, тож, вважаю, я мав повне право виступати у ньому».

Про лицеміність глави МОК Ковентрі

«Ті аргументи, які наводила місіс Ковентрі, що вони підтримують Україну та солідарні з Україною — щодо цього є великі сумніви. Особливо після цього рішення.

Тон був адекватний, не було скандалу. Вона пропонувала, що ми можемо показати його на старті, але я їхатиму в іншому шоломі і потім мені його нададуть у мікс-зону. Але я вважаю, що маю отримати такі ж права, що і інші спортсмени в інших видах спорту з інших країн. Чомусь я такі права не отримав».

Про висновки із скандалу

«Ми заплатили ціну за нашу гідність, Я відстоював інтереси України та пам’ять про спортсменів.

Що далі? Це тільки відбулося і важко сказати. Напевно, будем готувати позов у CAS і продовжуватиме боротися за наші права. Вірю, що ми не порушили жодних правил».

Нагадаємо, раніше ми коказали емоцї Гераскевича після дискваліфікації.