Олег Гончар

16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли медалі у жіночому біг-ейрі з фристайлу. Україну у фіналі представила Катерина Коцар.

Українська спортсменка посіла 10-те місце у вирішальному раунді. У кваліфікації Коцар показала 11-й результат і пробилася до фіналу, де мали виступити 12 учасниць. Водночас швейцарки Анук Андраска та Матільда Гремо через травми не змогли стартувати у фіналі.

Початок змагань був запланований на 20:30, однак його відклали на годину через складні погодні умови та сильний снігопад.

Коли ж змагання почалися, то Коцар мала проміжну шосту позицію, але потім впала на десяту.

Олімпійські ігри-2026. Фристайл. Біг-ейр. Жінки

1. Меган Олдем (Канада) – 180,2

2. Ейлін Гу (Китай) – 179,0

3. Флора Табанеллі (Італія) – 178,25

...

10. Катерина Коцар (Україна) – 156,00