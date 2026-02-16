Коцар стала 10-ю у біг-ейрі на Олімпіаді-2026, золото — у Канади
Фінал у Мілані було відкладено через снігопад
1 день тому
16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли медалі у жіночому біг-ейрі з фристайлу. Україну у фіналі представила Катерина Коцар.
Українська спортсменка посіла 10-те місце у вирішальному раунді. У кваліфікації Коцар показала 11-й результат і пробилася до фіналу, де мали виступити 12 учасниць. Водночас швейцарки Анук Андраска та Матільда Гремо через травми не змогли стартувати у фіналі.
Початок змагань був запланований на 20:30, однак його відклали на годину через складні погодні умови та сильний снігопад.
Коли ж змагання почалися, то Коцар мала проміжну шосту позицію, але потім впала на десяту.
Олімпійські ігри-2026. Фристайл. Біг-ейр. Жінки
1. Меган Олдем (Канада) – 180,2
2. Ейлін Гу (Китай) – 179,0
3. Флора Табанеллі (Італія) – 178,25
...
10. Катерина Коцар (Україна) – 156,00
