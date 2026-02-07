Коцар: «Я вважаю перемогою, що нарешті український прапор в стартлисті на Олімпійських іграх у слоупстайлі і бігейрі»
Катерина зізналася, що хвилювання присутнє
близько 3 годин тому
Фристайлістка Катерина Коцар висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про дебютну Олімпіаду-2026.
Про емоції від майбутнього старту
Я у захваті. Насправді я вважаю перемогою вже те, що нарешті є український прапор в стартлисті на Олімпійських іграх у слоупстайлі і бігейрі. Дуже рада, що нам вдалось (потрапити на Олімпіаду). Намагатимуся насолоджуватись цим процесом і врешті показати щось гарне.
Хвилювання? Звісно, є, перед кожними змаганнями воно присутнє. Десь починаєш думати про якісь помилки, що колись десь там ти падала. Це невід'ємний теж процес, але боремося з ним.
Про останнє тренування перед виступом у кваліфікації
У нас було третє, заключне тренування. Траса дуже класна, дійсно олімпійського рівня, але складна. Мені вона дуже подобається. Вона така – як виклик, але при цьому дуже якісна, класна, крута. Хотілось б на таких трасах виступати частіше.
Про специфіку трас на міжнародних змаганнях зі слоупстайлу
У нас взагалі траси ніколи не повторюються. Тогорічна траса в Лівіньйо була іншою і наступного року вона також буде іншою. Це фішка нашого спорту, що траси не повторюються, і всі учасники одночасно з ними знайомляться. Тобто у місцевих спортсменів немає привілею, що вони на цій трасі вже катались.
Чи схожа ця траса на якусь з попередніх? Врешті, вони всі схожі: всюди є трампліни, залізні рейли. Важко сказати. Вони всі індивідуальні, як якісь витвори мистецтва: у кожному шукаєш щось індивідуальне. Тому і менше шукаєш, чим вони схожі.
Чи є траса у Лівіньйо найскладнішою у її кар'єрі
Напевно, ні. Я б не сказала, що вона технічно найскладніша, але достатньо складна на витривалість, бо аж сім секцій: чотири рейлові і потім три трампліни. І вони всі такі досить динамічні, ти не встигаєш між ними якось вдихнути-видихнути. Тільки приземлив одну секцію, зразу їдеш на наступну та готуєшся до трюку. Я б сказала, що це на витривалість траса.
Про стан снігу та прогноз погоди на день кваліфікації
У нас, скоріш за все, за прогнозом (день кваліфікації) буде така сама погода, тому я не очікую якихось змін. Мені б, звісно, хотілось, щоб воно залишилось так, як є, але подивимось. У нас швидкість під час виступу не оцінюється: вона важлива, щоб долетіти до приземлення, але не оцінюється, тому ми якось рідше звертаємо увагу на стан снігу. Ми про свої сальтухи думаємо.
Нагадаємо, що Коцар виступить у перший офіційний день ОІ-2026.
