Олег Гончар

Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі пояснила рішення зберегти нейтральний статус для російських і білоруських атлетів на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, повідомляє пресслужба МОК.

За словами Ковентрі, ці правила добре відпрацювали в Парижі в 2024 році.

«Ми задоволені, як це працювало в Парижі. Ми обговорили необхідність забезпечити чесність і дотримання всіх умов. Усе залишиться без змін. У Парижі діяла спеціальна комісія з перевірки нейтрального статусу за участі міжнародних федерацій, те саме буде в Мілані». Кірсті Ковентрі

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 23 лютого. Кількість нейтральних атлетів визначать ближче до Ігор.

У Парижі-2024 виступили 32 нейтральні спортсмени