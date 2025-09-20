Ковентрі розповіла, чому для росіян залишили паризькі правила доступу на ОІ-2026
Нейтральний статус російських та білоруських атлетів залишиться таким же, як на ОІ-2024 у Парижі
близько 1 години тому
Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі пояснила рішення зберегти нейтральний статус для російських і білоруських атлетів на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, повідомляє пресслужба МОК.
За словами Ковентрі, ці правила добре відпрацювали в Парижі в 2024 році.
«Ми задоволені, як це працювало в Парижі. Ми обговорили необхідність забезпечити чесність і дотримання всіх умов. Усе залишиться без змін. У Парижі діяла спеціальна комісія з перевірки нейтрального статусу за участі міжнародних федерацій, те саме буде в Мілані».
Олімпіада-2026 пройде з 6 по 23 лютого. Кількість нейтральних атлетів визначать ближче до Ігор.
У Парижі-2024 виступили 32 нейтральні спортсмени