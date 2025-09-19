Олег Гончар

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) залишив чинними правила для «нейтральних» атлетів на зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, аналогічні тим, що діяли на ОІ-2024 у Парижі, повідомляє «Суспільне».

На літніх Іграх у Парижі витупили 32 «нейтральні» спортсмени з десяти видів спорту.

Російським і білоруським атлетам та персоналу заборонено брати участь, якщо вони підтримують війну в Україні чи пов’язані з військовими або силовими структурами.

Медалі «нейтральних» спортсменів не враховуватимуться в загальному заліку ОІ-2026. Допуск залежатиме від рішень міжнародних федерацій — раніше у хокеї, бобслеї, скелетоні та санному спорті росіян і білорусів уже виключили. Остаточний список учасників визначать до лютого 2026 року.

Нагадаємо, у МОК оцінили готовність об’єктів до зимової Олімпіади-2026 в Італії.