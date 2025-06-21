Володимир Кириченко

Міністр спорту та голова Олімпійського комітету росії Михайло Дегтярьов повідомив, що ОКР подасть до суду на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), якщо санкції проти російського спорту не буде знято після вступу на посаду Кірсті Ковентрі.

Уточнюється, що відповідні позови вже підготовлено, повідомляють рашистські ЗМІ.

Зазначимо, що Ковентрі було обрано президентом МОК 20 березня. Вона має змінити на посаді голови організації Томаса Баха 23 червня.

Нагадаємо, МОК закликав спортивні федерації працювати над допуском росіян під нейтральним флагом.

Раніше стало відомо, що спортсмени із росії не допущені до відбору на Олімпійські ігри-2026.