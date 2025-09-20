МОК не обговорював відсторонення Ізраїлю від ОІ-2026 через дії в Газі
Військові дії в Газі не вплинули на рішення виконкому
близько 1 години тому
Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі заявила, що виконком не обговорював відсторонення Ізраїлю від зимових Олімпійських ігор-2026 через триваючі військові дії в секторі Газа, повідомляє AP.
Зустріч виконкому МОК відбувається в Мілані, де Ковентрі наголосила на відсутності обговорень щодо Ізраїлю.
Олімпіада-2026 відбудеться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого. Російські та білоруські атлети виступатимуть у нейтральному статусі, як на Парижі-2024.
При цьому, в МОК підкреслили, що на літніх Іграх-2024 ізраїльські та палестинські спортсмени жили в Олімпійському селищі без конфліктів.
Ковентрі висловила занепокоєння світовими конфліктами, але зазначила, що спорт повинен об’єднувати.
«Ми не можемо розділяти спорт через конфлікти, бо їх багато в світі».
Зазначимо, що деякі країни, як Іспанія, вимагають відсторонення Ізраїлю, але МОК відкидає такі вимоги.
Поділитись