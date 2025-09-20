Олег Гончар

Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі заявила, що виконком не обговорював відсторонення Ізраїлю від зимових Олімпійських ігор-2026 через триваючі військові дії в секторі Газа, повідомляє AP.

Зустріч виконкому МОК відбувається в Мілані, де Ковентрі наголосила на відсутності обговорень щодо Ізраїлю.

Олімпіада-2026 відбудеться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого. Російські та білоруські атлети виступатимуть у нейтральному статусі, як на Парижі-2024.

При цьому, в МОК підкреслили, що на літніх Іграх-2024 ізраїльські та палестинські спортсмени жили в Олімпійському селищі без конфліктів.

Ковентрі висловила занепокоєння світовими конфліктами, але зазначила, що спорт повинен об’єднувати.

«Ми не можемо розділяти спорт через конфлікти, бо їх багато в світі».

Зазначимо, що деякі країни, як Іспанія, вимагають відсторонення Ізраїлю, але МОК відкидає такі вимоги.