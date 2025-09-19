Президентка МОК оцінила селище зимових Олімпійських ігор у Мілані
Італійці здивували очільницю комітету
близько 2 годин тому
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі відвідала Олімпійське село у Порт-Романо (Італія). Вона оцінила місце, де житимуть майбутні учасники зимових Ігор-2026.
Цитує Ковентрі Reuters.
«Прекрасні кімнати, спортзал, їдальня. Все це поєднує історію, культуру та пристрасть – те, чим славиться Італія. Ви повинні пишатися, адже це справді приголомшливий об'єкт».
Олімпіада в Італії проходитиме з 6 по 23 лютого 2026 року. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі, але точну кількість учасників стане відомо пізніше. Зазначимо, що цими днями у Мілані проходить виконком МОК.
Раніше у МОК оцінили готовність об’єктів до зимової Олімпіади-2026 в Італії.
Поділитись