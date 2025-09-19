Володимир Кириченко

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі відвідала Олімпійське село у Порт-Романо (Італія). Вона оцінила місце, де житимуть майбутні учасники зимових Ігор-2026.

Цитує Ковентрі Reuters.

«Прекрасні кімнати, спортзал, їдальня. Все це поєднує історію, культуру та пристрасть – те, чим славиться Італія. Ви повинні пишатися, адже це справді приголомшливий об'єкт».

Олімпіада в Італії проходитиме з 6 по 23 лютого 2026 року. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі, але точну кількість учасників стане відомо пізніше. Зазначимо, що цими днями у Мілані проходить виконком МОК.

