Олег Гончар

Делегація НОК України на чолі з президентом Вадимом Гутцайтом відвідала штаб-квартиру МОК у Лозанні, повідомляє офіційний сайт НОК. Візит відбувся після онлайн-зустрічі Президента України Володимира Зеленського з новообраною президенткою МОК Кірсті Ковентрі.

До складу делегації увійшли перший віцепрезидент Олексій Перевезенцев, виконавча директорка Людмила Панченко, директор департаменту Іван Бондарчук та Посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова. Гутцайт подякував МОК за підтримку України з перших днів війни, зокрема за Фонд солідарності, і закликав не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Гутцайт розповів про руйнування спортивної інфраструктури, втрати атлетів і складнощі підготовки. Він запросив Ковентрі до Києва на 35-річчя НОК. Президентка МОК висловила захоплення 12 медалями України на ОІ-2024 і пообіцяла підтримку у відновленні спорту.

Нагадаємо, НОК України назвав найкращих спортсменів серпня.