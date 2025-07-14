Олімпіада-2028. Організатори оприлюднили розклад змагань
Змагання розпочнуться ще до церемонії відкриття
близько 1 години тому
Оргкомітет літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі (США) опублікував офіційне розклад змагань на своєму сайті.
Змагання розпочнуться ще до церемонії відкриття. У цей день стартують кваліфікації з хокею на траві, баскетболу, регбі-7, гандболу, крикету, водного поло та футболу.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор запланована на 14 липня (за київським часом), а завершиться головна спортивна подія чотириріччя 30 липня.
Глава МОК зробила першу заяву щодо допуску росіян до турнірів.
Поділитись