Володимир Кириченко

Новий президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі вперше відповіла на питання щодо допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародні турніри.

Цитує Ковентрі прес-служба МОК.

«Ми не говорили про це на цьому виконкомі, але ми обговорюватимемо це в майбутньому, у нас виконком у вересні і трохи пізніше в грудні, це питання буде на порядку денному».

Нагадаємо, Ковентрі вступила на посаду президента МОК у понеділок, 23 червня. Раніше повідомлялося, що вона може висловити свою позицію щодо допуску росіян до турнірів на прес-конференції після засідання виконкому організації сьогодні, 26 червня.

Напередодні МОК закликав спортивні федерації працювати над допуском росіян під нейтральним флагом.

Раніше стало відомо, що Олімпійський комітет росії подасть до суду на МОК, якщо санкції проти країни не буде знято.