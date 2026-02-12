Керівниця відділу харчування та напоїв Олімпійських ігор-2026 Елізабетта Сальвадорі розповіла, що вуглеводи залишаються основою раціону атлетів. Саме тому паста та піца очолюють рейтинг уподобань, часто спричиняючи черги в їдальнях олімпійських містечок.

На Олімпіаді змагаються близько 2900 спортсменів із 92 країн. Щодня у Міланському містечку готують до 4500 сніданків, обідів і вечерь, у Кортіна-д’Ампеццо — майже 4000, ще 2300 — у Предаццо. Харчування доступне 24 години на добу, хоча визначені окремі часові вікна для основних прийомів їжі.

За підрахунками організаторів, якби скласти всі страви в одну «вежу», її висота сягнула б 60 км — це у 18 разів більше за вершину Тофана-ді-Розес, найвищу гору в Кортіні. Найбільше калорій споживають хокеїсти, адже їхній турнір передбачає інтенсивні матчі та короткі періоди відновлення.