Розклад Олімпіади-2026 на 12 лютого: старт Гераскевича, Шепіленко у супергіганті
У 6-й змагальний день буде розіграно 9 комплектів нагород
близько 2 годин тому
Представляємо розклад змагань за участі українців на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо, які пройдуть 12 лютого.
«Суспільне» – офіційний транслятор ОІ на території України, також змагання транслюються на телеканалах Eurosport.
У шостий змагальний день буде розіграно 9 комплектів нагород.
Медальні змагання з українцями:
Гірськолижний спорт, супергігант (жінки): Анастасія Шепіленко –12.30
Лижні перегони, гонка з роздільним стартом (жінки): Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Нопрієнко, Софія Шкатула – 14.00
Санний спорт, змішана командна естафета: Юліанна Туницька, Ігор Гой/Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецків/Олександра Мох – 19.30
Немедальні змагання з українцями:
Скелетон (чоловіки): Владислав Гераскевич – перший заїзд о 10.30, другий – о 12.08
Медальні змагання без українців:
Фристайл, могул (чоловіки): Початок – о 13.15, фінальні спроби – о 13.55
Сноубординг, сноубордкрос (чоловіки): Початок плей-оф – о 14.45, фінал – о 15.56
Ковзанярський спорт, 5000 метрів (жінки): Фінальні заїзди – о 17.30
Шорт-трек, 500 метрів (жінки): Малий фінал – о 22.31, великий фінал – о 22.36
Шорт-трек, 1000 метрів (чоловіки): Малий фінал – о 22.43, великий фінал – о 22.48
Сноубординг, хафпайп (жінки): Фінальні заїзди – о 21.28
Нагадаємо, Стецків та Мох – сьомі у двомісних санях на ОІ-2026.