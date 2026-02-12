Володимир Кириченко

Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) підтримав атлетів олімпійської збірної команди України на зимових Іграх-2026.

Генштаб ЗСУ опублікував фото військовослужбовців з написом «Пам’ять не є порушенням».

«Remembrance is not a violation / Пам’ять не є порушенням. Воїни Збройних Сил України підтримують спортсменів і спортсменок олімпійської збірної команди України, які нагадують світу про убитих росією».

Нагадаємо, раніше МОК заборонив Гераскевичу використовувати шолом з фото загиблих українських спортсменів на офіційних тренуваннях та змаганнях, заявивши, що це суперечить правилам.

Натомість МОК дозволив українцю носити чорну пов’язку.

Вчора, 11 лютого, НОК України повідомив, що Гераскевич не погодився на пропозиції МОК і готовий виступати виключно у «шоломі пам’яті».