Польща планує подати заявку на Олімпійські ігри 2040 року
Основою проєкту стане Варшава, а до організації можуть долучитися ще п’ять великих міст
1 день тому
Міністр спорту Якуб Рутницький оголосив, що Польща розпочала підготовку до подання заявки на проведення літніх Олімпійських ігор 2040 року. Основним містом-кандидатом розглядають Варшаву, а проєкт стане частиною масштабної «Стратегії розвитку польського спорту».
У презентації проєкту взяли участь представники влади й спортивної спільноти, серед них — мер Варшави Рафал Тшасковський, членкиня МОК Майя Влощовська та чотириразовий олімпійський чемпіон Роберт Корженевський.
Окрім столиці, до організації потенційної Олімпіади можуть долучитися Гданськ, Познань, Жешув, Вроцлав і Краків — міста, які розглядають як майданчики для змагань або тренувальних баз. Така модель дозволить задіяти наявну інфраструктуру та розподілити переваги проєкту між регіонами.
Генасамблея ООН підтримала Олімпійське перемир’я перед Іграми-2026.
Поділитись