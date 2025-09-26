Президентка МОК Ковентрі: «Італія подарує світу прекрасне шоу на Олімпіаді-2026»
Лідерка МОК захопилася новим селищем у Порта Романа
близько 17 годин тому
Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі відвідала північ Італії, щоб оцінити підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року, які приймуть Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Слова наводить insidethegames.
Організатори, за її словами, роблять особливий акцент на сталому розвитку, використанні існуючої інфраструктури та демонстрації культурного і природного багатства країни.
Італія славиться своїми пейзажами, сімейною атмосферою і пристрастю до спорту. Вони готові влаштувати справжнє шоу. І це буде прекрасне шоу.
Особливе враження на неї справило майже завершене Олімпійське селище в районі Порта Романа в Мілані. Під час Ігор там проживатимуть спортсмени, а після завершення змагань комплекс перетворять на доступний студентський кампус.
Чудові кімнати, сучасний тренажерний зал, простора їдальня – все це поєднує історію, культуру і пристрасть, якими славиться Італія. Ми перебуваємо у цьому прекрасному місці, і воно навіть пробуджує у мені бажання знову стати спортсменкою-зимницею.
