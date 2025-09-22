Оприлюднено склад комісії з перевірки нейтрального статусу росіян на Олімпіаду-2026
Серед членів – легенда НБА
близько 2 годин тому
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував склад комісії з перевірки нейтрального статусу росіян для участі у зимових Олімпійських іграх-2026.
До складу Індивідуальної нейтральної комісії з розгляду допуску спортсменів (AINERP) увійдуть:
Ніколь Ховертц – член МОК, голова комісії;
Пау Газоль – голова комісії з етики МОК та представник спортсменів;
Морінарі Ватанабе – представник Міжнародної спортивної федерації.
Підтримку роботи AINERP надаватиме головний спеціаліст МОК з етики та дотримання норм, який виконає функції секретаря AINERP.
Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.
Раніше МОК назвав умови допуску російських атлетів до зимової Олімпіади-2026.
