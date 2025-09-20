У Росії позвалили главу МОК та заявили, що ОІ-2026 будуть останніми для росіян без їх символіки
Рішення буде можливим після відновлення ОКР у правах
33 хвилини тому
Міністр спорту Російської Федерації Михайло Дегтярєв прокоментував місцевим ЗМІ заяву президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі про збереження статусу нейтральних атлетів для росіян на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Згідно з рішенням МОК, російські та білоруські спортсмени під нейтральним статусом зможуть виступати лише індивідуально, без командних змагань і медалей у загальному заліку.
«Заява виконкому МОК про збереження попереднього підходу щодо участі нейтральних атлетів на Іграх-2026 була очікуваною. До відновлення ОКР у правах інших рішень бути не може.
Хорошим сигналом стало бажання МОК забезпечити участь усіх національних олімпійських комітетів у юнацьких ОІ-2026 у Дакарі. Фактично це означає, що Ігри в Мілані мають стати останніми, де наші атлети виступатимуть у нейтральному статусі».
Дегтярєв також похвалив Ковентрі за «зважену позицію» щодо того, що військові конфлікти не можуть розділяти спорт, адже їх багато у світі.