Олег Гончар

Міністр спорту Російської Федерації Михайло Дегтярєв прокоментував місцевим ЗМІ заяву президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі про збереження статусу нейтральних атлетів для росіян на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Згідно з рішенням МОК, російські та білоруські спортсмени під нейтральним статусом зможуть виступати лише індивідуально, без командних змагань і медалей у загальному заліку.

«Заява виконкому МОК про збереження попереднього підходу щодо участі нейтральних атлетів на Іграх-2026 була очікуваною. До відновлення ОКР у правах інших рішень бути не може. Хорошим сигналом стало бажання МОК забезпечити участь усіх національних олімпійських комітетів у юнацьких ОІ-2026 у Дакарі. Фактично це означає, що Ігри в Мілані мають стати останніми, де наші атлети виступатимуть у нейтральному статусі». Михайло Дегтярєв

Дегтярєв також похвалив Ковентрі за «зважену позицію» щодо того, що військові конфлікти не можуть розділяти спорт, адже їх багато у світі.