Усик, Харлан, Лузан та ще дев’ятеро зірок спорту привітали Україну легендарним віршем
До Дня Незалежності спортсмени продекламували поезію Василя Симоменка
24 хвилини тому
До Дня Незалежності України відомі спортсмени продекламували вірш Василя Симоменка: «Я закоханий палко, без міри».
Вірш продекламували Олександр Усик, Ольга Харлан, Олена Підгрушна, Парвіз Насібов, Олександр Абраменко, Лілія Подкопаєва, Ірина Коляденко, Олег Верняєв, Олексій Середа, Людмила Лузан, Влада Харькова та Вадим Гутцайт.
Нагадаємо, раніше Україна потрапила у топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор.
Поділитись