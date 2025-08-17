Україна – у трійці найкращих Всесвітніх ігор-2025
На змаганнях у Китаї українці завоювали 44 медалі
близько 2 годин тому
Фото: Мінмолодьспорт
У китайському Ченду завершився останній змагальний день Всесвітніх ігор-2025. 17 серпня українці завоювали чотири медалі – золото, 2 срібла та бронзу. Загалом на Всесвітніх ігорах-2025 представники України взяли 44 медалі, ставши третіми у медальному заліку.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
1. Китай – 36 + 17 + 11
2. Німеччина – 17 + 14 + 14
3. Україна – 16 + 14 + 14
4. Італія – 13 + 25 + 19
5. Франція – 11 + 11 + 16
