Володимир Кириченко

Президент України Володимир Зеленський та президента США Дональд Трамп обмінялись подарунками під час зустрічі у Вашингтоні. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента України.

Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.

Зазначимо, що Картавцев втратив ногу у перші місяці повномасштабного вторгнення росії, рятуючи побратимів.

Гольф став для Костянтина частиною реабілітації.

Президент України також показав відео, в якому Картавцев звертається з проханням до Трампа допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Президент США прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну.

Також Трамп подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

