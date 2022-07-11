Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:35
Всесвітні ігри 2022. День 3. Пауерліфтинг. Суперважка вага, чоловіки
18:25
Всесвітні ігри 2022. День 2. Стрільба з лука

5 українців змагатимуться за медалі в четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх

Змагання у Бірмінгемі дивіться на XSPORT та XSPORT+
Інші
17:44
5 українців змагатимуться за медалі в четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх
Фото: СКУ

11 липня пройде четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх-2022.

Сьогодні 5 українських спортсменів будуть змагатися за нагороди на змаганнях в Бірмінгемі:

Парашутний спорт

Семеняка Іван (купольне пілотування)

Веслування на каное

Мостовенко Анастасія (марафон, коротка дистанція)

Рябов Валерій (марафон, коротка дистанція)

Паркур

Грюкач Анна (фристайл)

Колмаков Богдан (швидкість)

Нагадаємо, що наразі Україна йде третьою в медальному заліку Всесвітніх ігор.

Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Всесвітні ігри

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Україна опустилася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
Україна опустилася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
Інші
09:57
Горуна: « Ця медаль належить мені і збірній України»
Горуна: « Ця медаль належить мені і збірній України»
Карате
10 липня 13:59
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
Інші
10 липня 08:25
1
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх
У Серьогіної друге золото для українського карате на Всесвітніх іграх
Карате
10 липня 07:42
Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі
Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі
Інші
10 липня 07:32

Новини: Інші

5 українців змагатимуться за медалі в четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх
5 українців змагатимуться за медалі в четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх
17:44
Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців
Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців
11:29
Чемпіон Всесвітніх ігор: «Я знав, що переможу. Іншого шляху у мене не було. Краматорськ – це Україна»
Чемпіон Всесвітніх ігор: «Я знав, що переможу. Іншого шляху у мене не було. Краматорськ – це Україна»
10:25
Україна опустилася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
Україна опустилася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
09:57
«Ця медаль для тих спортсменів, які боронять Україну». Призерка Всесвітніх ігор – після нагородження
«Ця медаль для тих спортсменів, які боронять Україну». Призерка Всесвітніх ігор – після нагородження
08:16
Українські сумоїсти завоювали ще три медалі на Всесвітніх іграх-2022
Українські сумоїсти завоювали ще три медалі на Всесвітніх іграх-2022
07:49
Проявив наполегливість. Українець завоював золото Всесвітніх ігор – на минулих він залишився без результату
Проявив наполегливість. Українець завоював золото Всесвітніх ігор – на минулих він залишився без результату
07:43
Неймовірна українка завоювала свою третю медаль на Всесвітніх іграх
Неймовірна українка завоювала свою третю медаль на Всесвітніх іграх
10 липня 22:37
Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію
Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію
10 липня 16:13
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Всі новини