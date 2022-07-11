5 українців змагатимуться за медалі в четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх

Змагання у Бірмінгемі дивіться на XSPORT та XSPORT+

Фото: СКУ 11 липня пройде четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх-2022.

Сьогодні 5 українських спортсменів будуть змагатися за нагороди на змаганнях в Бірмінгемі: Парашутний спорт Семеняка Іван (купольне пілотування) Веслування на каное Мостовенко Анастасія (марафон, коротка дистанція) Рябов Валерій (марафон, коротка дистанція) Паркур Грюкач Анна (фристайл) Колмаков Богдан (швидкість) Нагадаємо, що наразі Україна йде третьою в медальному заліку Всесвітніх ігор. Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Олег Шумейко-молодший