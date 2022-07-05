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Тема дняАвтор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
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Автор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»

Георгій Мазурашу аргументував своє бачення вирішення питання, яке хвилює всіх
Інші
18:29
Автор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
Фото: Facebook Георгія Мазурашу

Народний депутат Георгій Мазурашу – автор законопроєкту № 7484-1 про внесення змін до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» – аргументував своє бажання випускати за кордон зокрема і тих українських військовозобов’язаних чоловіків, які мають спортивні контракти за межами нашої держави:

«Захищати вітчизну зі зброєю в руках – це найвищий обов’язок та почесна місія. Але в силу різних обставин не можуть усі чоловіки, які є військовозобов’язаними, реально виконувати бойові завдання.

З 2014 року, коли почалися воєнні дії, я за будь-якої нагоди запитував у військових і дотепер продовжую це робити: чи хотіли б вони, щоб поруч з ними на фронті були ті, хто з різних причин не хочуть воювати? Завжди відповідь була категорична – ні! Тому в мене виникло питання, для чого ми витрачаємо ресурс, ганяємось за тими чоловіками, які з різних причин – не можуть чи не хочуть – бути в армії?

Крім того, для утримання одного нашого військового в тих реаліях, в яких ми живемо, потрібно приблизно, щоб в тилу працювали чоловік 20. 

Нам, очевидно, потрібно діяти більш розсудливо, більш прагматично і не ганятися за чоловіками, створюючи враження в суспільстві, що всі, хто не служать, ледь не вороги народу. Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність. 

Я переконаний, що нам взагалі – аби бути комплексно сильнішими в боротьбі з російською агресією – потрібно зняти всі обмеження на виїзд за кордон, крім тих, які мають якісь контрактні зобов’язання чи обмеження на виїзд.

Оскільки у нас немає можливості створювати нормальну кількість вакансій, де можна заробити нормальні кошти, хай би люди виїжджали за кордон.

Цей законопроєкт не стосується лише людей, які мають статки якісь великі. Він стосується усіх людей, які мають можливість виїхати за кордон на роботу».

Нагадаємо, що сьогодні українці дізналися про план заборонити чоловікам виїзд за адміністративні кордони місць їхнього проживання без відповідного дозволу з військкомату.

Джерело: Київ24
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Георгій Мазурашу

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Новини: Інші

Автор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
Тема дня Автор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
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